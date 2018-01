Blumberg Wunsch nach eigener Skateranlage

Beispiel anderer Städte

Als gutes Beispiel für eine gelungene Freizeitanlagen für sportlich orientierte Kinder und Jugendliche nennt Christian Schneider den 600 Quadratmeter großen Skatepark in Engen, der direkt neben der Mehrzweckhalle errichtet worden ist und aus zwei Bereichen/Ebenen besteht. In die obere Ebene ist eine Kidneybowl (das ist ein Pool in Nierenform) integriert. Im unteren, dem sogenannten Streetbereich, kann sich jeder auf Banks (auf deutsch Ufer, eine Schräge) oder Curbs (damit ist ein Hindernis mit einer ebenmäßigen Kante gemeint, an dem entlanggerutscht werden kann) versuchen. Verbunden sind die beiden Ebenen durch eine Treppe mit Rail (Metallrohr) und zwei Ledges (Kanten, die zwei unterschiedlich hohe Ebenen miteinander verbinden) sowie einer Bank und Sitzstufen. Die Sitzstufen sind auf den Basketballplatz ausgerichtet und dienen Zuschauern als Tribüne sowie den Sportlern, um sich in Pausen zu erholen. Daneben verweist Christian Schneider auf den Dirt-Bike-Parcours in Bad Dürrheim. Er richtet sich an Cross-Biker, die auf ihren gefederten Fahrrädern über steile Wege und Erdhügel preschen können.

Von Mitte der 1990er-Jahre bis 2007 gab es in Blumberg eine Halfpipe aus Holz, die auf dem Festplatz untergebracht war. Der Zollhauser Jörg Schaller hatte damals sein Know-How beim Auf- und Abbau der Anlage eingebracht. Die Halfpipe musste demontiert werden, weil sie sehr marode geworden war. Rund 20 Jugendlichen passte das aber überhaupt nicht und sie demonstrierten für den Erhalt beziehungsweise die Erneuerung der Anlage. Der damalige Stadtjugendpfleger Daniel Stengele sah das ihm zur Verfügung stehende Geld aber lieber in einen Basketball-Korb und in Fußball-Tore investiert, die die Außenanlage des seinerzeit neuen Jugendhauses in den Dämmlewiesen aufwerten sollten.