Blumberg Wettstreit der Kreidekünstler

Bunte Straßen ergeben ein besonderes Flair

Zu diesem Flair tragen auch die Vereine bei, die das Festival mit breit gefächerter Bewirtung sowie mit Helfern unterstützen. Einen wichtigen Beitrag liefert das Rahmenprogramm, bei dem neben der Stadtkapelle unter anderem auch der Hondinger Patrick Bäurer mit seinem Football-Free-Style auftreten wird. Am Abend können Besucher ein Picknick-Konzert genießen, und, wenn es richtig dunkel ist, über die beeindruckende Laser-Show von Axel Grabs freuen.

Das Blumberger Street-Art-Festival funktioniert aber nur, weil sich die Blumberger Bevölkerung einbringt. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer kümmern sich während des Festivals um die Besucher. Da das Festival einen immer größeren Rahmen einnimmt, suchen die Veranstalter weitere ehrenamtliche Helfer: speziell für das Abholen und Hinbringen der Künstler zum Beispiel aus Singen oder Villingen. Bisher gibt es einen Helfer, der den Shuttledienst nach Donaueschingen und Schaffhausen übernimmt. Diese Aufgaben fallen in der Regel in der Woche vor dem Festival und am Tag danach, dem Montag, 9. Juli, an.

Der Etat der Veranstalter ist begrenzt. Gesucht werden noch Übernachtungsplätze für die Künstler, die nach einem arbeitsreichen Tag einfach nur Ruhe wollen, um sich wieder zu erholen. Das Frühstück kommt von den Veranstaltern, die Künstler benötigen ein Bett und eine Dusche.

■Anmeldeschluss für Schüler und Hobbykünstler ist Sonntag, 10. Juni. Anmeldungen sind über das Internet über street-art-festival.de möglich, oder bei Clemens Benzing, 07702/5 30 46 64, Mobil 0170/4 38 92 18, E-Mail cb@blizzard-design.de, oder im Büro in Blumberg, Hauptstraße 101. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit oder seine Hilfe anbieten will, kann sich ebenfalls an Clemens Benzing wenden. Die Kreideausgabe für angemeldete Künstler ist bei Clemens Benzing.