Blumberg Wenn ein Schwein Polka tanzt

Gemeinsam gestalteten die Bläsermodule der Realschule, geleitet von Carolin Gleichauf, und die neu gegründete Jugendkapelle Blumberg unter der Leitung von Astrid Heider das anschließende Konzert. Ein ansprechendes Programm hatten die Fünft-und Sechstklässler der Realschule vorbereitet und begannen klassisch mit der Ouvertüre von Wilhelm Tell. Wer weiß schon, dass die Melodie der Nationalhymne aus dem "Kaiserquartett " von Haydn stammt? Die jungen Musiker wussten es, spielten ein und dann sang das ganze Modul –und viele Gäste sangen mit.

Mit "Land of Hope and Glory" gab es noch eine, wenn auch inoffizielle, Hymne zu hören. "Eine kleine Nachtmusik erklang" und mit Nacht, nämlich einem Nachtclub, hat natürlich der frivole Can-Can aus "Orpheus in der Unterwelt" zu tun. Musik aus bekannten Filmen bot das Jugendensemble. Mit "Star Wars" begann der abwechslungsreiche musikalische Reigen und führte dann unter Segelpyramiden und Tropensonne in die Welt der karibischen Piraten. Einfühlsam interpretierten die Musiker mit "My Heart will go on", das wohl bekannteste Lied aus dem Filmdrama "Titanic" und natürlich gab James Bond sich die Ehre, mit der Titelmelodie aller Filme.

Viel verdienten Beifall gab es für alle Musiker, die mit Spielfreude und Können überzeugten und gemeinsam mit "Smoke on the Water" von Deep Purple" dankten.

Beim Kinderkonzert "Eine Vogelhochzeit" wirkten mit: Astrid Heider (Flöte), Stefan Langhammer (Gitarre), Katrin Scheuch (Klarinette), stellvertretend für Julia Guhl, Hendrik Hess (Klarinette), Nicole Münch (Flöte) Marius Selig (Posaune) sowie Christiana Steger als Erzählerin und Jasmin Weber (Technik).