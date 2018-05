Blumberg Wenn das Dampfross faucht

Weitere Faktoren sind das breite spannende Angebot für Einzelgäste sowie Familien und Vereine, ist Brinkmann sicher.Veranstaltungen gefragt: Vielversprechend laufen diese Saison auch die Veranstaltungen, machte Jasmin Schmerbach von den Bahnbetrieben Blumberg deutlich. Der Auftakt zum Saisonstart war mit allein 430 Fahrgästen und zahlreichen Besuchern aus Blumberg und der Region überdurchschnittlich gut besucht. Und die beiden Fahrten am Märchentag am Pfingstsonntag mit Aschenputtel als Thema war zweimal ausverkauft.

Anmeldefrist beachten

Die erste Schwarzwaldhof-Ingenieurfahrt ist am Freitag, 1. Juni, ab 10.10 Uhr geplant. Wer teilnehmen will, muss sich wegen des Feiertags Fronleichnam am Donnerstag bis zum heutigen Dienstag, 29. Mai, anmelden; Einsendeschluss ist aus organisatorischen Gründen 12 Uhr.

Wer nicht zum Zug kommt, hat noch drei weitere Möglichkeiten dieses Jahr: am 6. Juli, am 23. September und am 5. Oktober. Die nächste Großveranstaltung ist am 16. Juni die Légère Feinschmeckerfahrt mit dem Sponsor Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Recht gut gebucht seien schon die Sonderfahrten "Wein unter Dampf" am 21. Juli und die Whisky-Fahrt am 15. September. Gut angenommen wurde bisher auch schon der Wanderzug, hier seien aber immer noch Plätze frei, da der Zug unter anderem für die spontanen Wanderer gedacht sei.

Weitere Informationen: Telefon 07702/5 13 00, E-mail: info@sauschwänzlebahn.de sowie im Internet unter www.sauschwaenzlebahn.de

Derzeit werden die 20 von der Stadt Blumberg gepachteten Schienenkilometer zwischen Weizen und Lauchringen gerichtet. Die Strecke war seit Herbst 2017 gesperrt, bedingt durch verschiedene Fehler an der Gleislage wie die Spurweite. Am Montag, 16. Juli, soll der erste Schülerzug von Lauchringen bis Eggingen fahren. Insgesamt 250 000 Euro beträgt der Kostenvoranschlag, dafür seien 150 000 Euro Fremdleistung durch eine Baufirma zu berappen. 100 000 Euro erbrachten und erbringen die Bahnbetriebe durch Eigenleistung im Vegetationsbereich. Bei dem Rückschnitt der Vegetation haben die Bahnbetriebe auch intensiv den Zweiwegebagger eingesetzt.