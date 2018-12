Blumberg Wem Ehre gebührt...

Nach langjähriger Mitarbeit wurden Monika Hauffe (23 Jahre), Gabriela Heckmann (27 Jahre), Helmut Kaltenbach (35 Jahre), Norbert Kipnik (30 Jahre) und Dieter Werhan (34 Jahre) in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Metz Connect bietet nach eigenen Angaben ein breit gefächertes, innovatives Produktportfolio mit elektrischen Verbindungskomponenten für Geräteanschlusstechnik, Datennetzwerktechnik und Gebäudeautomation. Die Gruppe verfügt über Produktions- und Vertriebsstandorte in Deutschland, Ungarn, Frankreich, den USA, China und Hongkong und kooperiert mit Vertriebspartnern in weit über 20 weiteren Ländern. In Blumberg ist das Unternehmen in den Industriegebieten Im Tal, Nordwerk und Vogelherd mit derzeit fünf Werken ansässig.