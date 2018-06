Blumberg Weiterentwicklung steht im Fokus

Aufgelockert wurden die Arbeitsphasen durch praktische Übungen, die bei Kindern angewandt werden sollen, um das Arbeitsgedächtnis, die Impulssteuerung und die kognitive Flexibilität zu steigern. Dies alles sind Fähigkeiten, die neuen Hirnforschungen zufolge für den schulischen Erfolg mindestens genauso wichtig sind wie die Intelligenz des Kindes.

Nach der Ergebnisvorstellung der Arbeitsgruppen, war man sich einig, dass die gemeinsame Weiterentwicklung von Schule und Unterricht für alle Teilnehmerinnen und somit für die Schulen anregend und gewinnbringend war, heißt es abschließend.

Die Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen besuchen auch die Kinder aus Hondingen, Kommingen und Nordhalden. In die Grundschule Fützen gehen auch die Kinder aus Epfenhofen. In der Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen werden auch die Kinder auch Achdorf unterrichtet.

Die Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen hat mittlerweile 62 Schüler, sieben mehr als zum Schuljahrsbeginn und neun mehr als voriges Schuljahr, neun Kinder haben einen Migrationshintergrund. Da die Schule nur für drei Klassen Lehrerstunden erhält, werden die Klassen eins und zwei sowie drei und vier kombiniert. In den Hauptfächern Deutsch und Mathematik stehen viele Stunden zur Verfügung, in denen die Klassen getrennt unterrichtet werden. 26 der 62 Schüler sind Fahrschüler, voriges Jahr waren es 29 Fahrschüler.

Die Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen hat 55 Schüler, zwei weniger als voriges Schuljahr. Davon sind acht in der ersten Klasse, 16 in der zweiten und 16 in der dritten sowie 15 Schüler in der vierten Klasse. Rund ein dutzend Schüler sind Fahrschüler, voriges Jahr waren es 13 Schüler. Wegen der zurückgehenden Schülerzahlen werden dieses Schuljahr auch in Riedböhringen zum ersten Mal die Klassen eins und zwei kombiniert.

Die Grundschule Fützen bleibt mit jetzt 29 Schülern, zwei weniger als voriges Schuljahr, die kleinste Grundschule in den Stadtteilen, doch laut Prognose sei das die Talsohle. "Nächstes Jahr steigen die Schülerzahlen wieder", sagt Rektorin Sitte. Acht Schüler sind in Klasse eins, vier in Klasse zwei, neun in Klasse drei sowie acht in Klasse vier. Elf Schüler sind Fahrschüler, die in Fützen alle aus Epfenhofen kommen.

Lehrkräfte: Riedöschingen: Angelika Sitte, Elisabeth Bulitta, Martina Baschnagel, Simone Schelling und neu Anita Weinmann, die sich hauptsächlich um Kinder mit Migrationshintergrund kümmert und Förderstunden gibt. Fützen: Regine Meder und Sophia Schumacher. In Riedböhringen Waltraud Wetzel-Geyer und Katharina Walber, Friederike Hettich und Martina Gold zurückgreifen. Fest angestellt mit einem befristeten Vertrag sind inzwischen wieder die frühere Rektorin Waldtraud Bader und der frühere Blumberger Grundschulrektor Stefan Sosinski.

Bei Krankheitsfällen und bei sonstiger Personalknappheit kann Rektorin Sitte in Fützen immer noch auf den früheren Fützener Rektor Michael Müller zurückgreifen.

Angelika Sitte ist seit 16 Jahren an der Grundschule Ried­öschingen, und seit 15 Jahren als Schulleiterin. Seit sechs Jahren leitet sie zusätzlich die Grundschule Fützen kommissarisch, nachdem Rektor Michael Müller in Pension ging. Nach der Pensionierung von Schulleiterin Waltraud Bader übernahm sie in Vereinbarung mit dem Staatlichen Schulamt auch die Leitung der Schule in Riedböhringen. Sie selbst hat noch 15 Stunden Unterricht, sie unterrichtet Deutsch und Mathematik.