Blumberg Weitere Stelle für Betreuung gefordert

Insbesondere für die weibliche Klientel sei eine Sozialpädagogin sinnvoll. Weiß plädierte für eine Hundert-Prozent-Stelle, wie Stadtrat Dieter Selig (CDU) auf Nachfrage erfuhr. Es reiche nicht aus, jemanden aus dem Besucherkreis, wie es früher der Fall war, aufzubauen, da werde eine Fachkraft benötigt. Weiß erläuterte dies: Im Café habe er eine Stammgruppe, plötzlich kämen andere Jugendliche herein, fühlten sich von der Gruppe nicht angezogen und gingen wieder. Hier werde ein Angebot für alle benötigt.

Weiß bekam von allen Seiten Lob. Bürgermeister Markus Keller hatte eingangs betont, Weiß sei viel unterwegs, auch auf Veranstaltungen, immer im Gespräch mit den Jugendlichen. Stadträtin Ursula Pfeiffer (SPD) würdigte das breitere Angebot im Vergleich zu früher. Weiß sagte, er erreiche aber nur ein bestimmtes Klientel. Selbstverwaltung, wie von Stadtrat Rainer Gradinger (Freie Liste) angesprochen, funktioniere nur, wenn das Jugendhaus autonom sei, nicht aber, wenn es für alle offen sei.

Thema wird im Rat erneut aufgegriffen

Der Standort des Jugendhauses sei gut, es gebe keinen Stress mit den Nachbarn, erklärte Weiß auf die Frage von Markus Merk (CDU), ob das Jugendhaus nicht zentraler liegen sollte.

Bürgermeister Keller wies am Schluss darauf hin, dass Stadt und Gemeinderat bewusst auf mobile Jugendarbeit gesetzt hatten, als sie den Bereich neu starteten. Er sei dankbar, dass Weiß mit dem Café auch in kleinen Zügen offene Jugendarbeit anbiete. Er erreiche Jugendliche, die zum Teil schon Kontakt mit dem Strafrecht hätten und biete ihnen die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu kommen und Beratung zu erhalten.

Der Ausschuss werde sich in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Wunsch nach einer zweiten Stelle auseinandersetzen müssen. Sei dies überhaupt Aufgabe der Stadt? Keller meint Ja. Ganz bewusst habe die Stadt auch die Schulsozialarbeit ausgebaut.

Vielleicht, so Bürgermeister Keller, ließe sich im ersten Schritt auch eine Zwischenlösung finden, durch eine Stelle mit weniger als Hundert Prozent. Die Strukturen, die jahrzehntelang in der Familie funktioniert hätten, funktionierten heute nicht mehr so.

Personenkreis, der das Angebot nutzt: Im Bereich Streetwork 60 Jugendliche und junge Erwachsene; Gäste im Lounge-Café "StreetZ": 40; im Schnitt kommen sieben bis 27 Menschen im Durchschnittsalter von 17 Jahren, darunter seien laut Matthias Weiß zehn bis 15 Gäste, die er über die Streetwork nicht erreiche.

Geschlechterverteilung: 72 Prozent sind im Bereich Streetwork Jungen, 28 Prozent Mädchen. Lounge-Café StreetZ: 98 Prozent Jungen, zwei Prozent Mädchen.

Ehrenamtliche Helfer StreetZ: vier Jungen.

Nationalitäten: sechs, davon 66 Prozent türkischer Abstammung, 21 Prozent Deutsche, sechs Prozent russischer Nationalität, drei Prozent sind Polen, zwei Prozent aus dem Kosovo und zwei Prozent der Besucher aus Albanien.

Schulen, Ausbildung: 72 Prozent Hauptschule, 15 Prozent Realschule, drei Prozent Gymnasium, zwei Prozent Förderschule, sechs Prozent Ausbildung, ein Prozent Schulabbruch, ein Prozent Ausbildungsabbruch.

Auffälligkeiten/Problemlagen: Provokantes Verhalten, geringe Impulssteuerung, Gewaltbereitschaft ("Faustrecht"), Respektlosigkeit, häusliche Gewalt, Diebstahl, Drogenkonsum (Nikotin, Alkohol, Cannabis), Jugendstrafen (Arrest, Gefängnis, Sozialstunden), Selbstverletzendes Verhalten (Ritzen)

An welchen Orten gibt es Vorkommen: Regelmäßig am Stadtbrunnen (Bänke auf dem Gelände), an der Realschule, im Jugendhaus Malibu (Sportangebote, Autofahrer); unregelmäßig bei der Stadthalle, bei der Werkrealschule, bei einem Getränkemarkt, einem Imbiss, im Sportplatz, und im Panoramabad.

Arbeitszeiten: Montag bis Freitat flexibel bis circa 22 Uhr; dazu Samstag und/oder Sonntag alle zwei bis drei Wochen.

Öffnungszeiten Lounge-Café StreetZ: Dienstag und Donnerstag 19 bis 21 Uhr; dazu Extraöffnungszeiten Freitag/Samstag oder Sonntag 19 bis 23 Uhr, der nächste Termin ist am Freitag, 19. Oktober, von 19 bis 23 Uhr.

Bisherige Tätigkeiten: Es wurde ein Konzept erarbeitet (Mobile Jugendarbeit/Kooperation Mobile und Offene Jugendarbeit; ein Netzwerk wurde aufgebaut mit Schulsozialarbeit, Jugendnetz, anderen Mobilen Jugendarbeitern, mit der Blumberger Runde aller in der Stadt Beteiligten, mit Beratungsstellen, der Berufsbegleitung, den Schulleitern und ihren Kollegien, Büro im Malibu eingerichtet; Öffentlichkeitsarbeit, Treffen mit den Ortsvorstehern.