Blumberg Weinkauf-Filiale zieht ins Autohaus

Bei der Vermittlung an neue Arbeitgeber habe sie alles unternommen, was in ihrer Macht gestanden sei. Ihren Kunden habe sie in Briefen empfohlen, sich zukünftig an das Autohaus Tiefert in Waldshut-Tiengen zu wenden. Von diesem Opel-Vertragshändler bezog das Autohaus Vetter seine Neufahrzeuge.

Sohn Philipp unterstützt seine Eltern bei der Abwicklung des Unternehmens und ist dafür nach Studienabschluss (Kulturwirt), Fachzeitschriften-Volontariat und einer Anstellung in England nach Blumberg zurückgekehrt. Er betreut unter anderem auch die Erdgas-Tankstelle, deren Betrieb fortgesetzt werden soll.

Harry Opitz, der Mann von Karin vetter-Opitz, war nach außen als Geschäftsführer von Auto-Vetter aufgetreten, macht zunächst mit seinem Kfz-Handel weiter, im Augenblick läuft der Abverkauf von Gebrauchtfahrzeugen und Jahreswagen.

Weitergehen wird es auch mit dem Lkw-Service von Georg Büche, der sich mit Opel-Vetter die Werkstatthalle geteilt hatte. Laut Karin Vetter-Opitz plane Büche, in Zukunft auch kleinere Reparaturen an Autos vorzunehmen.

Das Autohaus Vetter war 1953 von Hans Vetter in Hüfingen aus der Taufe gehoben worden. 1956 zog er mit seiner Firma nach Blumberg um. Und zwar in einen Neubau auf dem Gelände der heutigen Auto Vetter GmbH direkt an der B 27. 1989 sah Hans Vetter die Zeit gekommen, sich aus dem Autohaus zurück zu ziehen und übergab es an seine Tochter Karin Vetter-Opitz und deren Mann Harry Opitz, der das Geschäft geleitet hatte. Als Geschäftsführerin wurde vom Amtsgericht aber Karin Vetter-Opitz genannt. 2012 wurde das Autohaus Freiwald in das Unternehmen integriert.