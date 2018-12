Ein Blickfang ist die Weihnachtsdekoration in der Kernstadt an der Ecke Hauptstraße/Vogtgasse. Auf rund zehn Metern hat Gerald Deng große Fichten mit Zapfen und einen Baumstamm liebevoll geschmückt. Hingucker ist dieses Jahr eine Holzfigur, die Deng in der Nähe von Berlin erstanden hat. Es handelt sich um einen Indianer auf einem Sockel mit einem Reh auf seinen Schultern und einem jungen Rehbock an seiner Seite. Die Figur, die vom Sockel bis zu zur Geweihspitze 3,10 Meter misst. Die Figur, so berichtet Gerald Deng, hätte eigentlich in einen Freizeitpark nach Berlin sollen. Nun steht sie in Blumberg. Foto: Lutz