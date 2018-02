Blumberg Wahre Prachtexemplare als Hüte

Ferdi Hettich, Tobias Eckert, Christoph Steinmann, Manfred Arlt und zahlreiche Bobby-Car-Fahrer von der Eggäsli-Zunft hatten es sich auf einem Mitfahrerbänkle bequem gemacht und hechelten Ereignisse aus dem Dorfgeschehen durch. Die lustigen Begebenheiten wurden mit viel Beifall bedacht. Elf Fützener Landfrauen führten die neueste, naturbelassene Fützener Hutmode mit den abenteuerlichsten Bezeichnungen vor. Wahre Prachtexemplare waren darunter auszumachen. Viel Applaus erhielten die zehn Mädchen der Mini-Garde. Sie legten einen temperamentvollen Tanz auf die Bühnenbretter. Die Trainerinnen Verena Basler und Manuela Gleichauf-Balukcic haben ganze Arbeit geleistet.

Bruno Spiess, der auch voller Witz durch das Programm führte, schritt dann bei der Narrenbaum-Verlosung zur Tat. Unterstützt wurde er vom Ortsvorsteher Georg Schloms und Ehefrau Martina. Beate Petitgand wurde dabei stolze Besitzerin des Narrenbaums. Es folgte Fridolin Baschnagel und Stephan Werner auf Platz zwei und drei.

Tom Mattes, Manuela Gleichauf Balukcic, Matthias Weber, Stefan Schmid und Lukas Glichauf von der Wetti-Band und zugleich aus dem Kreis der Eggäsli traten zum Wetti-Duell an. Dabei ging es auf lustige Weise um Wasser und Wutach-Wehr. Der Wettstreit der Partei der offenen Fälle und der gestauten Wetti-Partei geriet zu einer lustigen Auseinandersetzung. Der Musikverein schickte neun Musikusse ins Kino, die mit stummen Rollen aber sehr gestenreich darauf hinwiesen, was im dunklen Kino alles so passieren kann. Das Publikum belohnte die Vorführung mit viel Gelächter. Bruno Spiess wusste vieles über Fützen und brachte es zwischen seinen Ansagen zum Besten. Mit dem Schule-Sketch, den Eggäsli-Singers und der Ranzengarde, alles super Vorführungen, fand das ausgezeichnete und eindruckvolle Programm sein Ende. Die Fützener Ranzengarde und andere Männergruppen werden am Rosenmontag beim Männertanzwettbewerb noch von sich reden machen.