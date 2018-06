Blumberg-Riedböhringen. Professor Werner Mezger hält am Freitag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr einen Vortrag über "Das Zweite Vatikanische Konzil und die christlichen Brauchtraditionen" im Kardinal-Bea-Museum in Riedböhringen. Werner Mezger, bekannt durch zahlreiche Bücher, Rundfunk- und Fernsehsendungen, ist Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE). Das Zweite Vatikanische Konzil, zu dessen herausragenden Vertretern der in Riedböhringer geborene Augustin Kardinal Bea gehörte, hat die katholische Kirche nicht nur im Bereich der Liturgie nachhaltig verändert und den Erfordernissen des 20. Jahrhunderts angepasst, sondern es hat auch tief greifende Einschnitte in die christlichen Brauchtraditionen bewirkt.