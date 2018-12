Blumberg Voller Spielfreude auf Torejagd

Blumberg. Der Eichberg-Cup fand am Sonntag in der Eichbergsporthalle mit einem F-Jugendturnier einen tollen Abschluss. Für den Förderverein "Kickers Schwarz-Gelb 2010" hat sich dieses anschließende Turnier in den vergangenen Jahren bewährt. Beim Spieltag der fünf- und sechsjährigen Fußballer machten zwölf Mannschaften die Halle unsicher.