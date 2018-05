Blumberg Villinger Kumedie beim Frühlingsfest auf dem Randen

Die Villinger Kumedie startet am Freitag, 11. Mai, ab 20 Uhr mit ihrem Programm "Die Welt ist bekloppt und wir auch" erneut einen Angriff auf die Lachmuskeln ihrer Gäste.

Mit ihrem mittlerweile elften Programm wollen Sie auch mit diesem Programm ihr Publikum zweieinhalb Stunden unterhalten, so dass es hoffentlich danach nachhause geht mit dem Satz: Ach war das wieder schön. Thomas Moser Frontmann und "Schwertgosch" in einer Person wird sich wieder "uffrege", so dass die Adern an seinem Hals zum Bersten angespannt sein werden.

Nahe am Herzinfarkt, schwitzend und keuchend wird er sich in seinen schon legendären 15 Minuten zur Freude des Publikums bis zur Erschöpfung Aufregen unter dem Motto: "Ich könnte Ihnen ja einmal erzählen was mich in letzter Zeit so uffgregt hat." Ihm zur Seite steht wie immer Frank Blom, Trottel, Naivling, genialer Parodist und Schauspieler aber auch ein begnadeter Sänger und nicht zu vergessen der Frauenversteher schlecht hin. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind bei Getränke Weinkauf und bei allen Aktiven des Musikvereins Randen erhältlich. Am Samstag, 12. Mai, spielt ab 19 Uhr der Musikverein "Heimattreu" aus Lösnich. Ab 21 gibt es einen weiteren Leckerbissen: Dann unterhält der Randener Christoph Gleichauf und seine Kapelle "Keine stille Stunde".