Blumberg Vier Schweizer Autofahrer liefern sich ein Rennen

Geisingen. Nach Zeugenaussagen verlangsamten zwei der Beteiligten mit ihren Fahrzeugen am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr ihr Tempo erheblich und bremsten so den nachfolgenden Verkehr aus. Gleichzeitig vergrößerte sich der Abstand zu dem vorausfahrenden Verkehr. Als die Distanz für ein Wettrennen groß genug war, beschleunigten die vier Fahrer ihre Fahrzeuge und rasten in Richtung Stuttgart davon. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte die Raser an der Rastanlage Neckarburg-Ost anhalten und überprüfen. Es handelt sich um vier Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren, allesamt im Kanton Zürich in der Schweiz wohnhaft. Gegen die vier Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Straftatbestandes der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet und eine Sicherheitsleistung jeweils in Höhe von 1500 Euro vor Ort bezahlen.