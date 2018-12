Blumberg Viele Minikicker haben ihre Premiere

63 Spiele bei der F-Jugend am Eröffnungstag

In drei Siebenergruppen tragen die F-Junioren zum Startschuss ihre Spieltage aus. Der Gastgeber TuS Blumberg stellt gleich zwei Mannschaften. Mit dem SV Fützen in der Staffel 2 sowie dem VfL Riedböhringen in der Staffel 3 stellen sich weitere lokale Teams vor. Insgesamt werden am Eröffnungstag 63 Spiele ausgetragen. Am Freitag, 28. Dezember, geben von 9 bis 15.20 Uhr 18 G-Jugendmannschaften (Bambinis), aufgeteilt in drei Sechsergruppen, den Ton an. Viele vier- bis sechsjährigen Minikicker werden hier mit dem Ball ihre Premiere feiern.

FC 08 Villingen oder die DJK Donaueschingen in Favoritenrolle