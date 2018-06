Blumberg Verein bleibt an Ottilienhöhe

Dörr klärt die Situation auf: Der Schäferhundeverein habe sich von einigen auswärtigen Mitgliedern trennen müssen, die gewollt hätten, dass sich der Verein nur noch um Schäferhunde kümmere. Bei ihnen könnten dagegen weiterhin Hundebesitzer mit allen Hunden kommen. "Bei uns ist jeder Hund willkommen, egal welcher Rasse. Dörr stellt klar: "Wir haben kein Interesse an dem Sportplatz Epfenhofen, wir haben einen eigenen Platz und ein eigenes Heim. Da der Verein in den letzten Jahren auch im Rettungswesen tätig ist, brauchen wir zwei Plätze, und die haben wir da oben, an der Ottilienhöhe", schildert der Vorsitzende.

Rettungshunde seien immer mehr gefragt, und für diese Aufgaben sei jeder Hund tauglich. Die Ausbildung erfordere allerdings von Hund und Herrchen eine ganze Menge. Da bei ihnen in der Nähe der Wald sei, hätten sie dafür gute Übungsmöglichkeiten, betont Dörr.

Übungsmöglichkeiten benötigt der Verein auch für seine Aktivitäten, nimmt er doch zweimal im Jahr Prüfungen ab – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Angeboten werden die ganzen internationalen Prüfungen wie Fährtenlesen oder Gehorsam, so Dörr.