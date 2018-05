Blumberg Verbindungstörung beim Verlegen der Glasfaserkabel

Dabei werden auch mitunter die damit verbundenen widrigen Umstände in Kauf genommen. "Wir wollen lediglich, dass wir bald das schnelle Internet in unseren Häusern haben", machten einige Bewohner deutlich. Sie seien dankbar, dass diese Aktion in Blumberg gestartet wurde, war zu hören.

In einigen Neubauten seien die Breitbandkabel bereits angeschlossen worden, so in der Verlängerung der Achdorfer Straße. Die Bauherren einiger Neubauten haben sich bereits 2015 mit Breitband versorgen lassen. Wann die Arbeiten im Neubaugebiet beendet sein werden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Einen Wermutstropfen gab es bei aller Freude über die Entwicklung dann doch. Vor Wochen wurde in der Dillinger Straße festgestellt, dass Fehler bei der Verlegung der Kabel in die Gebäude entstanden sind. Die Mitarbeiter der Bauunternehmung wurden vorerst bei der Fehlersuche nicht fündig. An zwei Stellen wurden wieder die Verlegungsstellen aufgegraben. Mehrmalige Versuche, die Fehler zu finden, schlugen fehl. Dann kam die Erlösung: Nachdem die Suche nach den Fehlern bis in die Bergmannstraße und zum Burbacher Weg ausgeweitet wurde, konnte der Fehler gefunden und behoben werden, damit die Kunden ihre Computer anschließen können. Ab gestern Nachmittag hatten die betroffenen Blumberg dann wieder schnelles Internet.