Blumberg Vandalen verwüsten den Fußball-Hartplatz

Dort drehten sie mit dem Auto auf dem Hartplatz ihre Runden und frästen dabei in das Spielfeld gewaltige Spuren. Das Clubheim sowie das umliegende Sportgelände sind in letzter Zeit immer wieder verschmutzt und teilweise auch beschädigt worden. Zuletzt wurden die Scheiben der verglasten Trainerbänke mit Steinen eingeworfen. Der Vorstand des Fußballclubs wie auch die Vereins-Mitglieder sind sehr verärgert über die verursachten Schäden. Sie bitten die Anwohner darum, ein Auge auf das Gelände zu werfen und sich bei verdächtigen Beobachtungen an den Vorsitzenden Björn Werhan zu wenden unter der Telefonnummer 0163/8 69 16 09.