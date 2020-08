Blumberg Unternehmer übt Kritik an der Polizei

Vorwurf: Respektlose Reaktion

"Leider wurde diese vor Kurzem getrübt. Kürzlich ließ unser Nachbar Renovierungsarbeiten an seinem Haus durchführen. Daher bat uns ein Kranführer, unser Auto umzuparken. Mein Sohn unterbrach seine Onlinevorlesung und stellte das Auto ein paar Meter weiter am Straßenrand ab. Kurz darauf fuhr eine Polizeistreife durch unser Wohngebiet und beobachtete die Situation. Die Beamten reagierten zunächst aber nicht. Als am späten Vormittag der Kran weggefahren wurde und lediglich noch unser Auto in der Straße stand, hing plötzlich ein Strafzettel am Fahrzeug. Da wir uns diesen – in einer kaum befahrenen Seitenstraße – nicht erklären konnten, wandte sich meine Frau an den zuständigen Polizeiposten. Doch anstatt eine sachliche Antwort zu erhalten, wurde Sie herablassend behandelt und vom diensthabenden Polizisten belächelt", schildert Metz. Es sei nicht der Strafzettel, der ärgert, sondern die Art und Weise, wie dabei vorgegangen wurde sowie die respektlose Reaktion.