Blumberg Unternehmer bangt um Kebba Nyassi

Die Firma Hochbau Steuer wurde 1963 von Fritz Steuer, dem Vater des heutigen Inhabers, gegründet. Dort arbeiten neben dem Chef acht Mitarbeiter sowie eine Mitarbeiterin im Büro. Zur Zeit zieht das Bauunternehmen den großen Bau in der Hauptstraße hoch. Dort entstehen Eigentumswohnungen, und ins Erdgeschoss zieht die Arbeiterwohlfahrt ein.

Im Laufe der Zeit bildete Johann Steuer viele Maurerlehrlinge aus. Aber inzwischen findet er keine Auszubildenden mehr. "Ich möchte Kebba auf keinen Fall verlieren. Gute Bauarbeiter zu finden, ist inzwischen fast unmöglich." Der junge Mann, der wegen seines Charmes und seiner Freundlichkeit allseits beliebt ist, würde eine große Lücke im Mitarbeiterstamm hinterlassen. So hoffen beide, dass der junge Afrikaner weiter in Deutschland arbeiten kann. Er hat dabei die Unterstützung der Flüchtlingshilfe Blumberg, die ihn seit längerer Zeit betreut. Steuer hat mit ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag, der auf die Lehre abzielt, abgeschlossen. Sehr praktisch ist, dass Kebba Nyassi im Haus seines Chefs wohnt.

Über das momentan diskutierte Modell "Spurwechsel" wäre das realisierbar. Damit könnten gut integrierte Flüchtlinge mit Deutschkenntnissen, einem sicheren Arbeitsplatz und einer eigenen Wohnung trotz Duldung in Deutschland arbeiten. "Ich möchte gerne hier bleiben und eine Familie gründen", sagte Kebba Nyassi hoffnungsvoll. Inzwischen versteht er ganz gut Deutsch und möchte sehr gerne in einem Verein Fußball spielen.

Gambia

Eine Republik in Westafrika, die an den Ufern des Gambia liegt. Rund zwei Millionen Menschen leben in dem afrikanischen Land, davon etwa 31 300 in der Hauptstadt Banjul. Mit einer Fläche von insgesamt rund 11 000 Quadratkilometern ist Gambia der kleinste Staat des afrikanischen Festlandes und wird, mit Ausnahme eines kurzen Küstenabschnittes an der Mündung des Flusses in den Atlantischen Ozean, vollständig vom Staat Senegal umschlossen. Adam Barrow ist seit dem 18. Februar 2017 Gambias Präsident. Gemessen an der Bevölkerungszahl von knapp zwei Millionen hat Gambia eine der höchsten Emigrationsquoten weltweit.

Vor einigen Jahren flohen die Menschen auf offenen Booten entlang der Atlantikküste; seit dem Sturz des libyschen Diktators Gaddafi kommen sie über Libyen nach Europa. 14 500 Gambier lebten Ende August in Deutschland, die meisten davon, 10 300, in Baden-Württemberg.

Spurwechsel

Darunter ist zu verstehen, dass gut integrierte Asylbewerber in das reguläre Einwanderungsverfahren wechseln dürfen und nicht ausgewiesen werden. Die CSU und Teile der CDU lehnen das ab, weil sie fürchten, dass dadurch mehr Asylbewerber angelockt würden. Gleichzeitig sagen Kritiker, dass auf keinen Fall die Autorität des Staates, der über eine Abschiebung entschieden hat, entkräftet werden darf. Voraussetzungen für einen Spurwechsel abgelehnter Asylbewerber vom Asyl- ins Zuwanderungsrecht sollen nach Vorstellungen der SPD gute Integration, gute Deutschkenntnisse und ein Arbeitsplatz sein.

Hochbau Steuer

Inhaber Johann Steuer hat neun Mitarbeiter, der Firmensitz ist in Kommingen. Das Unternehmen wurde 1963 von Fritz Steuer gegründet. Johann Steuer war lange Jahre Mitglied des Gemeinderats.

Flüchtlingshilfe Blumberg

Eine Gruppe Ehrenamtlicher, die es sich gemeinsam mit dem Rathaus zum Ziel gesetzt hat, Flüchtlingen die Ankunft in Deutschland zu erleichtern. Freiwillige, die sich in die Integrationsarbeit einbringen wollen, sind willkommen. Nächste Möglichkeit zum Kennenlernen ist am Samstag, 29. September, 16 Uhr beim Café-Treff in der Adler-Post.