Blumberg Umfahrung Behla biegt in die Zielgerade

Einmal wird die Umfahrung aber doch noch gesperrt werden, aber nur für wenige Minuten: Am Montag, 17. Dezember. Denn dann wird es sich die politische Prominenz nicht nehmen lassen, das obligatorische Band mit einer Schere zu durchschneiden und so die offizielle Freigabe der Umfahrung zu feiern. Die Reden, so kündigt Waidele an, werden dann aber neben der Straße gehalten, damit die Autofahrer freie Fahrt haben.

Und wie geht's mit der B 27 weiter? Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße zwischen Donaueschingen-Mitte und Donaueschingen-Nord/Hüfingen dauert noch bis 2021. Dann hängt der Lückenschluss der B 27 bis zur Schweizer Grenze bei Nordhalden-Neuhaus noch von den Ortsumfahrungen Zollhaus und Randen ab. Für die Umfahrung Randen gibt es eine Südumfahrung, die von der Kommunalpolitik und dem RP befürwortet wird. In Zollhaus steht eine ausführliche Trassendiskussion und die Umweltverträglichkeitsprüfung noch aus. Eine Variante über den Lindenbühl ist denkbar, aber längst noch nicht in trockenen Tüchern. Hier muss mit Anwohnerprotesten gerechnet werden. Unter den Neubaumaßnahmen im Bundesverkehrswegeplan, die im Regierungsbezirk Freiburg in der zweiten Stufe der Umsetzung priorisiert werden, finden sich beide Straßenbauprojekte. Die Umfahrung Randen steht dabei mit 9,5 Millionen Euro in der ersten Stufe unter "Maßnahmen in Planung". Zollhaus steht mit 9,8 Millionen Euro in der zweiten Stufe.

Der Neubau der Ortsumfahrung Behla hat zum Ziel, den Verkehr durch den Ort um mehr als 90 Prozent zu entlasten. Bei der letzten Verkehrszählung wurden 15 000 Fahrzeuge pro Tag festgestellt, darunter 14 Prozent Schwerlastanteil. Die Strecke verläuft westlich von Behla und ist 1,9 Kilometer lang. Der Abstand zum Ort beträgt mindestens 150 Meter. Die Kosten sind auf rund zehn Millionen Euro beziffert. Im Rahmen des Straßenbauprojekts wurden drei Brücken zur Überführung und Unterführung der Straße nach Hausen vor Wald sowie von zwei Feldwegen gebaut. Im Mai 2016 erfolgte der Spatenstich für die Umfahrung.