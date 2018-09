Blumberg Über viele Jahre nach dem Rechten gesehen

Angekommen in Schleswig-Holstein, besuchte Manfred Schulz die Schule und wie alle geflüchteten Jahrgänger mit zwei Jahren Verzögerung. Nach dem Schulabschluss in Gottmadingen begann er eine Lehre als Kfz-Handwerker. Zwei Jahre arbeitete er noch in diesem Beruf als Geselle, dann begann er eine Ausbildung im Polizeidienst. Drei Jahre dauerte die Ausbildung in Göppingen und 1962 nahm Manfred Schulz in den Dienststellen Donaueschingen und Blumberg seinen Polizeidienst auf. Mit kleinen zeitlichen Unterbrechungen in anderen Dienststellen blieb er bis zur Pensionierung diesen Dienststellen treu und war über sehr viele Jahre hin Leiter der Dienststelle Blumberg. 1965 heiratete Manfred Schulz seine Frau Hedwig und im gemütlichen Haus in der Tevesstraße wuchsen drei Söhne auf. 2009 verstarb seine Frau. "Da fiel ich in ein tiefes Loch und musste nicht nur mich finden, sondern auch alle Lebensabläufe neu organisieren. Hilfreich ist mir mein Sohn Ralf, der mit im Haus wohnt," sagt Manfred Schulz. Der rüstige Pensionär ist aktiv bei den Mittwochswanderern, er liest viel, beschäftigt sich mit dem Computer, fotografiert und malt.

Schöne Bilder in seinem Haus zeugen von seinem künstlerischen Talent. Bis Mitte Juni war er noch bei der Verkehrswacht tätig und engagierte sich im Vorstand. Mit dem silbernen Ehrenzeichen der Deutschen Verkehrswacht wurde ihm für seien Einsatz gedankt. Zusammen mit seiner Freundin Oliva Pozar stehen Ausflüge und immer wieder ganz unterschiedliche Freizeitaktivitäten an. "Langweilig ist mir sicher nicht." Der Geburtstag wird im Familienkreis gefeiert und auch Enkelsohn Thilo dem Großvater zum Ehrentag.