Blumberg TuS leistet wertvolle Hilfe

Das Blumberger Realschulteam trat mit 15 Jungen an. Sie mussten sich leider in den drei Vorrundenspielen gegen die Jungs vom Otto Hahn Gymnasium, dem Realschulverbund Deutenberg und dem Gymnasium am Romäusring mit äußerst knappen Ergebnissen geschlagen geben. Die jungen Fußballer haben nichtsdestotrotz gute sportliche Leistungen erbracht, die beim Spiel um den fünften Platz belohnt wurden. Sie besiegten das Team der Realschule Donaueschingen mit 2:0. Turniersieger wurde das Team Gymnasium am Romäusring, das im Endspiel die Jungs vom Fürstenberg Gymnasium besiegte und nunmehr den Kreis beim Regierungspräsidiums-Finale vertritt. Dort treffen die Sieger aus allen Schulamtsbezirken aufeinander. Die Vorrundenspiele wurden in zwei Gruppen durchgeführt. Jedes Spiel ging über 20 Minuten. Die Siegerehrung lag in den Händen von Bernd Maier, dem Fußballbeauftragten für die Jungen im Schulamtsbezirk.