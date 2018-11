Blumberg TuS entdeckt die Leichtathletik wieder

"Vorerst möchte ich die Kinder und Jugendlichen auf das Sportabzeichen in der Kategorie U12 vorbereiten", so Bohrer. Dabei brachte er seine klaren Vorstellungen auch gegenüber einigen Vereinsmitgliedern zum Ausdruck. Bohrer bietet jungen Sportlerinnen und Sportlern jeweils an jedem Montag in der Eichberg-Sporthalle ein Schnuppertraining an. Er ist zuversichtlich, in Zukunft weitere motivierte Jungs und Mädchen erreichen zu können, denen die Freude an der Leichtathletik, überhaupt an der Bewegung, vermittelt werden kann.