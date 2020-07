Blumberg Türkisch gesprochen: Schülerin kassiert Strafarbeit

Kein generelles Verbot

Grundsätzlich, so heißt es weiter, gebe es kein generelles Verbot, sich in der Schule oder gar in der Pause in einer nicht-deutschen Sprache zu unterhalten. Allerdings gebe es auch Situationen, in denen es aus pädagogischen Gründen angezeigt sei, die Schüler dazu anzuhalten, auf Deutsch miteinander zu kommunizieren. "Dazu kann beispielsweise gehören, dass man sich bei Konflikten in einer für alle Beteiligten verständlichen Sprache ausdrückt."

Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts Donaueschingen, erklärte auf Anfrage, sie könne sich nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Sie betonte aber, "dass der Sache nachgegangen wird."

Der Vorfall schlug schnell hohe Wellen. In Online-Berichten ist unter anderem zu lesen, auch die Föderation der Vereine Türkischer Elternbeiräte in Baden habe sich betroffen gezeigt. Zitiert wird der Vorsitzende Kemal Ülker mit: "Es kann nicht sein, dass Schülerinnen eine Bestrafung bekommen, weil sie außerhalb des Unterrichts im Pausenhof sich untereinander in der türkischen Muttersprache unterhalten."