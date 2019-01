Blumberg Trotz Unfall: Keine Leitplanke für B 27?

Am 19. Dezember vergangenen Jahres hatte eine 80-jährige Autofahrerin auf der B 27 aus Richtung Donaueschingen vor dem Kreisel an der Stadteinfahrt den stockenden Verkehr zu spät erkannt. Um ein Auffahren zu verhindern, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts. Dabei kam sie von der Bundesstraße ab, streifte noch ein Auto vor ihr und landete schließlich auf dem Fuß- und Radweg neben der Straße Richtung Sauweg und Nordwerk.

Norbert Hinsch war mit einer Walkinggruppe nicht weit vom Unfallort entfernt. Er konnte nicht fassen, was er da miterleben musste. "Wir hätten keine Chance gehabt, dem Pkw auszuweichen. Wie viele Verletzte oder gar Tote hätte es in unserer zehn Personen starken Gruppe gegeben?", fragte er einige Tage nach dem Unfall in einem Leserbrief. Er forderte deshalb die Straßenbehörde auf, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, noch weit vor der Zollhaus-Umfahrung eine durchgehende Leitplanke entlang der B 27 zu installieren.

Genau diese Leitplanke, die Norbert Hinsch jetzt fordert, hatte die Stadtverwaltung schon für die Verkehrsschau voriges Jahr angeregt, an der neben Vertretern des Blumberger Rathauses Mitarbeiter der Verkehrsbehörde und Beamte des Polizeipostens teilgenommen hatten.