Blumberg Trauer um einen großen Visionär

Im Gemeinderat gab es bei vielen Mitgliedern Vorbehalte, insbesondere bei Stadträten aus den Teilorten. Die Musikschule, so wurde befürchtet, würde sich vor allem zu einer Einrichtung für die Kinder aus der Kernstadt entwickeln, zum Nachteil der Teilorte. Es bedurfte großer Überzeugungsarbeit, damit die hauptamtliche Stelle letztlich bewilligt wurde.

Einrichtung hat derzeit 380 Schüler

Die Überzeugung von Wolfram Kuntz wurde bestätigt. Stück für Stück entwickelte sich die Musikschule zu einer Vorzeige-Einrichtung der Region, mitbedingt durch den ehrenamtlichen Trägerverein "Musikschule Blumberg", in dem Wolfram Kuntz sich ebenfalls stark engagierte als Kassierer. Die Schülerzahlen stiegen, von anfangs 80 Schülern auf derzeit 380.

Die anfänglichen Befürchtungen im Gemeinderat bezüglich der Teilorte erwiesen sich als falsch: Zunehmend sandten auch die Musikvereine in den Teilorten ihre Zöglinge zum Unterricht an die Musikschule. Heute kommt die Hälfte der Schüler aus den Stadtteilen. Dies zeigt, wie sehr sich die Vision von Wolfram Kuntz bestätigt hat.

Die positive Entwicklung der hauptamtlichen Stelle, der Stadtkapelle und der Musikschule erhielten eine Vorbildfunktion. Als im Gemeinderat Ende der 1990er Jahre intensiv über die Stelle eines hauptamtlichen Stadtjugendpflegers diskutiert wurde, hatten etliche Mitglieder Vorbehalte, weil auch diese Stelle eine freiwillige Leistung der Stadt wäre. Bei dieser Diskussion wies der damalige CDU-Fraktionssprecher und heutige Blumberger Ehrenbürger Stefan Scherer darauf hin, dass der Gemeinderat vor ein paar Jahren schon einmal eine hauptamtliche Stelle beschlossen habe, die sich für die Stadt als Segen erwiesen habe. Gemeint war die Stelle des städtischen Musikdirektors.

Im Blumberger Gemeinderat kam erst kürzlich vor dem Frühjahrskonzert der Stadtkapelle, als Michael Jerg für 30 Jahre als Dirigent geehrt wurde, die Rede auf Wolfram Kuntz, als Stadtrat Hermann Zorbach ihn lobend erwähnte.

Die Beerdigung ist am Donnerstag, 24. Mai, um 14.30 Uhr auf dem Blumberger Stadtfriedhof.

■Wolfram Kuntz (70) wuchs in Blumberg auf. Der gelernte Drucker arbeitete zunächst in der Druckerei Grießhaber in Blumberg, später war er in leitender Funktion bei der Firma Sto in Weizen tätig. Ab Mitte der 1980er-Jahre war er viele Jahre Vorsitzender der Stadtkapelle Blumberg. Die ganze Familie spielte in dem Orchester mit, Wolfram Kuntz auf der Piccoloflöte, seine Frau Siegrid Klarinette, die Tochter Petra spielte Saxofon, Sohn Andreas spielt heute noch Schlagzeug, sein Sohn Sebastian spielt ebenfalls schon am Schlagzeug mit. Der Verstorbene war Ehrenmitglied der Stadtkapelle. Viele Jahre war er auch Mitglied der Eisenbahnfreunde Donaueschingen.