Blumberg Traditionen trotz Corona gelebt

J ulia Nizam aus Riedböhringen: "Weihnachten dieses Jahr ist definitiv ein anderes als die Jahre zuvor! Mit Kindern ist die Weihnachtszeit aber immer schön und mit magischen Momenten verbunden. Deshalb ist bei uns eine kleine Elfe eingezogen (in Anlehnung an die skandinavischen Wichtel als heimliche Weihnachtshelfer, die tagsüber niemand zu Gesicht bekommt). Die Fantasie und Vorstellungskraft meiner Kinder und meine Ideen erwecken diese kleine Welt zum Leben, und so werden wir immer wieder überrascht. Natürlich fehlt mir auch der Besuch des Weihnachtsmarktes. Aber wir versuchen trotz allem das Beste daraus zu machen."

Christoph Gleichauf aus Randen: "Weihnachten ist für mich eigentlich immer der Punkt im Jahr, an dem ich zufrieden bin mit dem, was ich habe und die Zeit mit der Familie genieße. Besonders in diesem verrückten Jahr finde ich es wichtig, immer nach vorne zu schauen und nie die Hoffnung zu verlieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass nächstes Jahr alles allmählich wieder besser wird und wir wieder schöne Auftritte mit meiner Blaskapelle ›Keine Stille Stunde" feiern können! Ich wünsche allen schöne Feiertage!‹"

Björn Werhan aus Ried­öschingen: "Die aktuelle Situation ist sicherlich nicht einfach für uns alle und auch für die Vereine. Trotzdem versuche ich das Positive mitzunehmen. In einer mittlerweile sehr hektischen und oberflächlichen Zeit haben wir nun wieder mehr den Blick für das Wesentliche gewonnen: die Familie, die Freunde und auch die Vereine. Und ich finde es toll, wie kreativ die Menschen derzeit sind, um sich gegenseitig zu unterstützen und auch den Verein mit originellen Aktionen voranzubringen. Für Weihnachten wünsche ich mir, dass die Vernunft über allem steht und wir wenn notwendig auf Tradition verzichten."

Familie Sutter von den Schabelhöfen: "Weihnachten ist für uns von großer Bedeutung. Das beginnt nicht erst mit den eigentlichen Weihnachtsfeiertagen. Schon im Vorfeld haben wir uns vor allem an den Adventssonntagen mit unseren drei Kindern mit Lesungen und Liedern der Weihnachtszeit und ihrer Bedeutung gewidmet. Die Feiertage selbst werden wir zu Hause auf den Schabelhöfen mit unseren engsten Familienmitgliedern verbringen. Dabei werden wir auch in die von uns mit Krippe und Beleuchtung weihnachtlich geschmückte Schabelhof-Kapelle gehen und dort gemeinsam die Weihnachtsgeschichte lesen und ein paar Weihnachtslieder singen. Die Kapelle, die im kommenden Jahr 170 Jahre alt wird, ist immer geöffnet und kann gerne auch von Spaziergängern und anderen Interessierten besucht werden."

Weihnachten ist für viele etwas ganz Besonderes: das Fest der Liebe und nach Ostern das höchste Fest im Christentum. An Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu, den Maria im Stall von Bethlehem zur Welt gebracht hat und damit die Ankunft des lange ersehnten Heilands. Der Begriff Weihnachten geht auf die Bedeutung heiliger und geweihter Nächte zurück. Der erste Teil des Wortes Weihnachten kommt von "Wih", einem alten deutschen Wort für "heilig" oder "geweiht".