Blumberg Tradition bewahrt

Blumberg. Weihnachten ist eine Chance, sich um andere Menschen zu kümmern. Das hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache am ersten Weihnachtsfeiertag betont. In Blumberg ist es seit vielen Jahren bereits Tradition, dass Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Blumberg zum Pflegeheim "Haus Eichberg" reiten, um den Bewohnern mit ihrem Besuch eine Freude zu bereiten.