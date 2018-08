Blumberg Trachtengruppe ist ein Blickfang

Zur Erinnerung an das Ende der Belagerung durch die Schweizer Eidgenossen im Jahr 1468 gab es im Stadtteil Waldshut ein großes Heimatfest. Höhepunkt der 550. Waldshuter Chilbi war der Jubiläums-Umzug mit über 100 Musik- und Trachtengruppen.

Bänderbaum stößt bei Zuschauern auf Begeisterung

Die mehr als 2000 Akteure waren in vier unterschiedliche Gruppierungen aufgeteilt. Die Kinder und Erwachsenen waren in ihren herrlichen Baaremer Trachten ein Augenschmaus. "Besonders der Bänderbaum stieß bei den zahlreichen Zuschauern auf Begeisterung", teilt Trachtenleiter Gerold Zürcher mit. Die 22 Trachtenträger fanden bis zur Rückfahrt genügend Zeit für ihr persönliches Vergnügen in den festlich dekorierten Zelten und Hütten sowie im Chilbi-Dörfle.