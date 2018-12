Blumberg Thyssen-Testturm beeindruckt

Die erste Station war das neue Feuerwehrhaus der Feuerwehr Rottweil, welches seit einem Jahr Standpunkt der Wehr ist. Bei einer Führung durch den ehemaligen Stadtbrandmeister Rainer Müller erlebten die jungen Kameraden das Szenario eines Einsatzes. So begann die Führung am Stellplatz der privaten Fahrzeuge der aktiven Einsatzkräfte und endete in der Fahrzeughalle. Begeistert vom Feuerwehrhaus und natürlich auch den Fahrzeugen ging es weiter zum Thyssenkrupp Testturm. Mit 246 Metern ist dies der höchste Aufzugstestturm der Welt. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 18m/s ging es mit dem Aufzug zur 232 Meter hohen Aussichtsplattform. Trotz leichtem Nebel wurde den Jugendlichen dort ein einzigartiges Panorama geboten.

Abends stand dann noch die Weihnachtsfeier der Jugendwehr im Rathaus auf der Tagesordnung. Bei Würsten und Salaten konnten sich alle nach dem tollen Nachmittag in Rottweil stärken. Anschließend wurde bei Kinderpunsch und Gesellschaftsspielen die Kameradschaft der Jugendlichen gestärkt. Selbstverständlich durfte auch ein kleines Weihnachtsgeschenk nicht fehlen und so bekam jeder eine Feuerwehrmütze für die kalten Wintertage.

Die Jugendwehr hat neun Mitglieder, die von den Gruppenleitern Simon Bäurer, Andreas Schelb, Fabian Rösch und Dominik Erhart betreut werden. Unterstützt wird das Team durch die Jugendbetreuer Florian Riva und Steffen Furtwängler. Proben sind 14-tägig donnerstags von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr am Feuerwehrhaus Achdorf. Interessierte sind jederzeit willkommen.