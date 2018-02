Blumberg Testlauf in den Ortsteilen geplant

Neue Bauplätze: Da es in Riedböhringen keine unreservierten Bauplätze mehr gibt, will der Ortschaftsrat das Neubaugebiet Aitental erweitern. Die neue Lautsprecheranlage auf dem Friedhof wird demnächst angeschlossen. Der Ortschaftsrat will eine Akkulautsprecherbox für den mobilen Einsatz anschaffen. Fricker zeigte sich über das Engagement der Vereine für den Ort hoch erfreut. Der Musikverein habe momentan einen großen Zulauf bei der Jugend. Die Strickliesl wirkt weiter anonym im Dorf.

Auf der Liste für 2018 steht die Säuberung von Aitrach und Zwerenbach. Der Gehweg in der Alemannenstraße ist im neuen Haushaltsplan enthalten. Von der Idee, im Neubaugebiet einen kleinen Kinderspielplatz anzulegen, ist der Ortschaftsrat inzwischen abgerückt. Vielmehr soll der bisherige Platz zwischen Halle und Schule saniert und als Treffpunkt für Familien erweitert werden. Die Stadt wird 30 000 Euro dazu geben. Der Ortschaftsrat wird sich mit Eigenleistungen an dem Projekt engagieren. Fricker fordert die Bürger auf, bei der Realisierung mitzumachen und auch Geld zu spenden, damit im kommenden Jahr ein hochwertiger Spielplatz zur Verfügung stehen kann. Ortsvorsteher Fricker ehrte Aurelia Maier für 45 Jahre Tätigkeit als Hausmeisterin des Rathauses mit einem Blumenstrauß.

In der Bürgerfragestunde stellte Bürgermeister Keller klar, dass entgegen falscher Gerüchte die Stadt Blumberg keine Glasfaserkabel an Dritte verkauft. Mit der Strukturplanung für die noch nicht angeschlossenen Ortsteile soll bald begonnen werden. Der Landkreis plane, die Kardinal-Bea-Straße zu sanieren. Dabei könnte gleich ein entprechendes Kabel verlegt werden. Auch 2018 ist wieder eine Dorfputzete geplant, gab der Ortsvorsteher bekannt. Sie findet am Samstag, 14. April, statt.

Riedböhringen hatte am 31. Dezember 2017 als Blumbergs größter Teilort 997 Einwohner, davon 973 mit Erstwohnsitz. Es gab zehn Geburten. Die Einwohnerzahl schlüsselt sich so auf: bis fünf Jahre 47 (Vorjahr: 50), sechs bis 17 Jahre: 132 (140), 18 bis 29 Jahre: 156 (143), 30 bis 49 Jahre: 254 (265), 50 bis 69 Jahre: 262 (243), über 70 Jahre: 146 (140). Mit seinen jüngsten Einwohnern liegt Riedböhringen weit über dem Bundesdurchschnitt. 62 Personen über 80 Jahre bekamen ein Weinpräsent. Hochzeiten gab es sieben (6), goldene Hochzeiten drei und eine Diamantene. Die Hallennutzung lag ohne die Schule bei 27 Terminen.