Blumberg Teile des Schluchtensteigs wegen Erdrutsch gesperrt

Blumberg - Wegen eines Erdrutsches darf ein Teil des Schluchtensteigs nicht unter die Wanderschuhe genommen werden. Aufgrund der Regenfälle ist am Freitagnachmittag ein Erdrutsch oberhalb der Schleifenbachwasserfälle in Richtung Achdorf abgegangen, teilt die Stadtverwaltung mit. Danach löste sich eine Scholle mit Bäumen oberhalb des Wanderweges und riss die Wegtrasse mit in den Abgrund.