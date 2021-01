Blumberg Stricklieseln haben wieder mal einen Coup gelandet

Seither wird bei Familie Schmid gerätselt, ob die Stricklieseln dieses Projekt in Zusammenhang mit dem Geburtstag des Ehemannes Armin Schmid aufgehängt haben. Insgesamt 13 gestrickte Ringe Fleischwurst hängen an einer Girlande vor dem Fenster der Metzgerei. Das eigene Label "made by den Stricklieseln" macht kenntlich, dass die Stricklieseln wieder aktiv waren.

Auch dieses Mal musste das Projekt wohl wieder in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an Ort und Stelle gebracht worden sein, denn am Sonntagmorgen waren, wie Christine Schmid erzählte, nicht einmal Fußspuren im Schnee zu finden.