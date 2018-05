Blumberg. Die Anmeldefrist für das Street-Art-Festival am 7. und 8. Juli endet in zwei Wochen. Die Gruppe der Profimaler ist bereits voll, für die Hobbykünstler ist jedoch noch Platz auf Blumbergs Straßen. Wer also noch mitmachen möchte, sollte sich baldmöglichst unter www.street-art-festival.de über das Formular anmelden. Infos bei Clemens Benzing, Telefon 07702/5 30 46 64.