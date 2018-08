Blumberg Straßenfest geht in die 40. Runde

Blumberg (blu). Das erste Straßenfest war gleich in eine ganze Festwoche eingebettet und es fand, das einzige Mal überhaupt, im Frühjahr und nicht im September statt. Anlass für die Festwoche war die Einweihung des Eichbergsportstadions, wie es zunächst hieß. Für Blumberg waren die Festivitäten, die an Pfingstsamstag, 28. Mai, begannen, ein Großereignis. Wenige Jahre nach den Eingemeindungen von 1971 bis 1975 übte die Raumschaft den Schulterschluss. Vor vollen Zuschauerrängen "zogen nahezu alle Vereine in das Stadion ein und bildeten mit Hunderten von Schulkindern die bunte Kulisse für dieses Fest", heißt es im Zeitungsbericht am 31. Mai. Namentlich erwähnt bei den Vorführungen des Sportfests ist unter anderem die Trachtengruppe Riedöschingen.

Fußballspiele mit prominenten Altfußballern sowie unter anderem die Handballer, Boxer und vor allem die Leichtathleten setzten den Veranstaltungsreigen am Sonntag fort. Die Leichtathleten erlebten die Stadioneinweihung wegen der Aschenbahn mit gemischten Gefühlen. Für die von ihnen sehnlichst gewünschte Tartanbahn fanden sie bei Bürgermeister Werner Gerber keine Unterstützung, ein Manko, das sich bis heute bemerkbar macht.

Eine Höhepunkt am Sonntagabend war der bunte Abend im Festzelt. Am Pfingstmontag fand dann das erste Blumberger Straßenfest in der Innenstadt statt, bei dem sich die Vereine und der Blumberger Einzelhandel mit Ständen vorstellte. Das Interesse war groß, schon kurz nach der Eröffnung waren die Straßen voll.