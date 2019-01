Blumberg Sternsinger in Riedböhringen und Hondingen unterwegs

In zwei Gruppen mit je sechs Ministranten waren sie zwei Tage unterwegs, sagten ihre Sprüche auf und schrieben das C+M+B an die Haustüren. Die Abkürzung steht für die Segensbitte "Christus Mansionem Benedicat", übersetzt: Christus segne dieses Haus. Die Spendengelder gehen an die Hilfsorganisation "Brücke der Freundschaft", in der der Riedböhringer Pfarrer i.R. Erwin Roser im Vorstandsteam ist.

In Hondingen waren die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Martin unterwegs. In drei Gruppen gingen je vier Ministranten im Alter von neun bis 15 Jahren von Haus zu Haus und brachten Segen.

Spenden für Projekt