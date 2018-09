Blumberg Statt Blitzkredit gibt es nur Ärger

Eine dubiose Firma versucht auf üble Art, Internetnutzer abzuzocken. Die Verbraucherzentrale rät zur Gelassenheit.

Blumberg. Einen Komminger Bürger, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt wissen will, hat fast der Blitz getroffen: Er erhielt per E-Mail eine Mahnung von einem Anbieter namens blitz.credit über 159 Euro. Er habe, so teilt ihm ein gewisser Daniel Gersten vom Kundenservice des Unternehmens mit, kostenpflichtig eine Kreditkarte bestellt.

Kann gar nicht sein, das wüsste ich doch, dachte sich der Mann. Da fiel ihm ein, dass er kürzlich aus Neugier auf dem Webportal gmx, das hauptsächlich als Anbieter von E-Mail-Diensten auftritt, ein verlockendes Angebot über einen schufafreien Blitzkredit bis zu 7777 Euro aufgerufen hatte. Der Komminger trug seinen Namen, seine Anschrift und seine Handynummer ein. Dass er damit kostenpflichtig eine Visakarte eines ganz anderen Anbieters bestellt haben soll, war ihm überhaupt nicht bewusst.