Blumberg Start mit Umzügen

Abfahrt zu den Umzügen der Kamelia-Zunft in Tengen ist am Freitag, 19. Januar, um 18 Uhr; am Samstag, 20. Januar, um 14.15 Uhr und am Sonntag, 21. Januar, um 12.30 Uhr. Zum Nachtumzug nach Jestetten ist am Samstag, 27. Januar, Abfahrt um 17 Uhr.

Am Samstag, 3. Februar, findet ab 20 Uhr der Preismaskenball statt. Treffpunkt am Narrenbrunnen zum Wecken mit Katzenmusik ist am Schmutzigen Dunschtig ab 5 Uhr. Anschließend startet der Umzug am Hegauer Hof zur Rathausübergabe um 8 Uhr. Um 14 Uhr wird der Narrenbaum aufgestellt. Der Hemdglonkerumzug beginnt um 18 Uhr beim Hegauer Hof, anschließend Hemdglonkerball.

Der Programmabend der Vereinsgemeinschaft geht am Samstag, 10. Februar, ab 20 Uhr über die Bühne. Abfahrt zum Umzug der Narrenzunft Frohsinn Donaueschingen ist am Sonntag, 11. Februar, um 12 Uhr. Umzug am Rosenmontag ab 14 Uhr beim Hegauer Hof, anschließend Programm in der Halle. Ab 18 Uhr folgt das Erlebnismistkarrenrennen, anschließend Ausklang. Der Kinderumzug beginnt am Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr am Hegauer Hof, anschließend Spiel und Spaß, um 17 Uhr wird der Narrenbaum gefällt.