Die Ski- und Snowboardschule des Skiclubs Blumberg führte die Einweisung ihrer Ski- und Snowboardlehrer in Sölden im Ötztal durch. Bis auf das Vorjahr, als wegen mangelnder Unterkünfte auf Ischgl ausgewichen wurde, geht der Verein schon viele Jahre in das sehr schneesichere Gebiet. Die Ski- und Snowboardschule übte sich in den neuesten Lehrmethoden für Erwachsene und Kinder. Bei top Schneeverhältnissen vergingen die drei Trainingstage wie im Flug. Im neuen Jahr werden am 13. und 14. Januar sowie am 20. Januar wieder Ski- und Snowboardkurse abgehalten. Die Tagesausfahrt ins Montafon findet am Samstag, 24. Februar, statt. Foto: Skiclub