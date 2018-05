Blumberg Standortmarketing zeigt Wirkung

Im Gewerbegebiet B 27 in Riedböhringen stellten die Firmen Fluck Holzbau und Miseco ihre Gebäude fertig, zwei weitere Grundstücke wurden an die Firmen Fluck und Reble verkauft, für die derzeit noch zwei freien Grundstücke gebe es feste Interessenten.

In der Kernstadt fand auf dem ehemaligen Schlenk-Areal am 24. Oktober der Spatenstich für das Projekt Service-Wohnen statt, ein Komplex mit Tagespflege, einer betreuten Seniorenwohngruppe und barrierefreien Wohnungen.

Unter anderem durch die Leerstandsbörse auf der Homepage wurden die ehemaligen Fläche der Drogerie Rossmann und eine Teilfläche von Deichmann an den Fristo-Getränkemarkt vermittelt. In den Leerstände von Optiker Hörenz, Sport Weber und Schlecker auf dem Lauffenmühle-Areal hat das Fitness-Studio Clever fit eine Filiale eröffnet. Hierbei nannte Lena Hettich das Panoramabad mit diversen Veranstaltungen, das Baustellenmarketing für die Bürger, Flyer, Plakate, Broschüren und Konzeptionen, Stellenausschreibungen und Vereinswerbung sowie Teilortjubiläen im Corporate Design der Stadt. Bürgermeister Keller sagte, man sehe, das sei ein Produkt der Stadt. Er dankte den Vereinen fürs Mitmachen, das einheitliche Bild nach außen zahle auf die Marke Blumberg ein.

Fester Bestand seien die Unternehmensbesuche. Im vergangenen Jahr standen hierbei die Firma Zülke, die Pizzeria La Romantica, Selit-Por Schaumfolien, Holzbau Fluck, Getränkemarkt Fristo, s'Stüble, Thomas Philipps und Clever fit an. Die IHK bot zudem 2017 eine Existenz- und Standortberatung an. Bürgermeister Keller ergänzte: die Unternehmen wählten sie nicht nach Größe aus. Durch die Beteiligung an Leuchtturmveranstaltungen will die Stadt die Marke "Blumberg 2" auch in den Köpfen der Besucher verankern. Dazu zählen das Street-Art-Festival, die Weinmesse, der Eichberg Cup und "Blumberg on Ice".