Blumberg Stadt zurrt die Trautermine fest

Blumberg (blu). Das Standesamt der Stadt Blumberg bietet im Jahr 2019 an zwölf Samstagen Trautermine an, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy mit, in jedem Monat ist ein Termin für Trauungen angesetzt.

Tage können direkt beim Standesamt reserviert werden

Der Termine sind wie folgt geplant: am 12. Januar, am 9. Februar, am 16. März, am 3. April, am 1. Mai, am 8. Juni, am 20. Juli, am 10. August, am 14. September, am 12. Oktober, am 9. November und am 14. Dezember.