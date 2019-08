Blumberg Stadt verliert Klage zu Informationsfreiheit

Bei der Landesschutz-Behörde in Stuttgart sieht man das so: Die beiden Aufgaben, Landesbeauftragter für Informationsfreiheit sowie Landesbeauftragter für Datenschutz ließen sich klar voneinander trennen. Es komme schon vor, dass ein Bürger fünf oder sechs Anfragen stelle. Eine Anfragen-Häufung wie in Blumberg hätten sie noch nicht erlebt, sagte ein Mitarbeiter. Sie wünschten sich, dass ein Antragsteller auch im Fall vieler Anfragen eine Antwort erhalte. Wobei eine Gemeinde nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz es auch ablehnen könne, Anfragen zu beantworten. Allerdings nur für den Fall, dass das Beantworten einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand erfordern würde und die Aufgaben der Gemeinde dadurch über einen längeren Zeitraum beeinträchtigen würden.

Der Landesdatenschutzbeauftragte hatte seine Beanstandung auch dem Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis als Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Dort hieß es auf Anfrage, die Richter hätten sich nicht inhaltlich mit der Klage befasst. Insofern habe das Urteil für das Landratsamt als Kommunalaufsicht auch keine Aussagekraft zur Frage, ob die Stadt Blumberg rechtmäßig oder rechtswidrig gehandelt habe. Allerdings hatte das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis dem Bürger, der die Akteneinsicht beantragt hatte, am 31. Oktober 2018 folgendes geschrieben: Bislang habe es das Landratsamt als ausreichend angesehen, "die Stadt Blumberg fernmündlich ausdrücklich auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist hinzuweisen".

Im Blumberger Haushalt stehen unter "Landesinformationsfreiheitsgesetz" 20 000 Euro für Anwaltskosten. Gefragt, ob sich dies nur auf eine Person beziehe, antwortete Kämmerer Jürgen Fischer, ein Haushaltsansatz beziehe sich nie nur auf eine Person.

Das Landesinformationsfreiheitsgesetz von Baden-Württemberg trat im Dezember des Jahres 2015 in Kraft. Im Jahr 2016 wurde dann die Stelle des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit geschaffen, die der Behörde des Landesbeauftragten für Datenschutz angeschlossen wurde. Seit 1. Januar 2017 ist Stefan Brink Landesbeauftragter für Informationsfreiheit.