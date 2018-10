Blumberg Sportzentrum sollte saniert werden

Bei ihrer Einweihung im Jahr 1977 hieß die Anlage übrigens noch Eichbergsportzentrum. Den heutigen Namen erhielt die Anlage Anfang der 1990er Jahre.

Nach dem überraschenden Tod von Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Werner Gerber Ende 1991, der die Geschicke der Eichbergstadt vom 16. September 1963 bis 31. Dezember 1989 geleitet hat, war es seinem Nachfolger Clemens Stahl ein Anliegen, etwas in der Stadt nach ihm zu benennen.

Bürgermeister Stahl habe bei ihnen angerufen und etwas Passendes gesucht, sagt Werner Gerbers Sohn Bernd Gerber. Da der Vater früher Fußball gespielt habe, hätten sie das Sportzentrum mit dem Stadion vorgeschlagen.

Die Kosten für die Sanierung des gesamten Geländes liegen nach einer Schätzung der Stadt zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro, sagte Bürgermeister Markus Keller. Davon seien rund 380.000 bis 400.000 Euro für die Sanierung des Hartplatzes in einen Rasenplatz mit Flutlicht, die der TuS Blumberg in Eigenregie durch Kauf des Platzes anstrebt. Das Vorhaben beinhaltet auch die Umwandlung der bisherigen Aschenbahn in eine Tartanbahn sowie die anderen Sprung- und Wurf-Anlagen für die Schulen und Leichtathleten, so Keller.