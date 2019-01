Blumberg Spiele auf höchstem Niveau geboten

Das ESB-Tischtennisturnier der aktiven Spieler aus ganz Südbaden und darüber hinaus hat Blumberg wieder einmal mit Spitzensport bereichert.

Blumberg. Mannschaften aus den verschiedensten Ligen von der Kreisklasse über die Bezirksklasse bis zur Badenliga, Regionalliga und Oberliga, hatten sich mit ihren Spielerinnen und Spielern angemeldet. Einige Aktive aus den unteren Klassen schieden nach harten Kämpfen dann bald aus.

Bis zum Einzug in die Finalspiele wurden die Spiele an den grünen Platten immer spannender. Es waren Spiele auf höchstem Niveau. Am Ende war es der Vorjahressieger Lasse Barth, der sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen konnte und in einem tollem Endspiel in der Klasse Herren A seinen Gegner Ivan Santivanez Portocarrero bezwang. Somit konnte er zusammen mit den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der anderen Gruppen vom Vorsitzenden des TTC Blumberg, Mike Jegg, und seiner Vereinskollegin Verena Basler mit Urkunde und Präsent ausgezeichnet werden.