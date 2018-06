Blumberg-Randen. Am Randenaufstieg der B 314 bei Blumberg-Randen ereignete sich am Donnerstagabend nach 18 Uhr ein spektakulärer Lkw-Unfall. Ein mit Papier beladener 40-Tonner, der von Stühlingen Richtung Randen unterwegs war, kippte nach der langgezogenen Rechtskurve beim Sonnenhof um. Das Fahrzeug war kurz nach der unfallträchtigen Kurve auf die linke Seite getrieben worden, der Fahrer hatte daraufhin zu stark gegengesteuert, wodurch der Lastwagen ins Schwanken kam und das tonnenschwere Fahrzeug schließlich nach links auf die Gegenfahrbahn umkippte. Der Fahrer konnte sich aus der Fahrerkabine mit leichten Verletzungen selbst befreien. Der Lkw mit dem Auflieger musste von einer Spezialfirma mit sieben Mann aus Zimmern mit Hebekissen und Spezialkran wieder aufgerichtet werden. Diese Aktion dauerte mehrere Stunden. Bis zum späten Abend gab es an der Unfallstelle Behinderungen. Während der Bergung des 40-Tonners wurde die B 314 kurzfristig komplett von der Polizei gesperrt.