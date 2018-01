Blumberg Spaß mit ausgebufften Senioren

Blumberg-Riedöschingen. Vier Rentner wollen nicht ins Seniorenheim. Sie kaufen ein altes Haus und schließen sich zu einer Wohngemeinschaft zusammen. Die Charaktere sorgen für Reibereien: Rentner August Stein (Andreas Metzger) mit seiner Vorliebe für seine alte Heimat begrüßt jeden Tag mit der DDR-Hymne, was Johann Witz (Arthur Effinger), der als Schwerenöter keine Scheu vor jungen Damen zeigt, regelmäßig aus dem Bett bringt. Lotte Bröckel (Elke Frank) pocht auf die Einhaltung der Statuten mit Frühstücks- und Einkaufsdienst, während Käthe Hase (Kordula Alt) vor nichts zurückschreckt und für die eine oder andere Finanzspritze im Haushalt sorgt. Es gehört zur Tagesordnung, dass Rechnungen und Mahnbescheide ungeöffnet in der Schublade verschwinden. Da der Kredit an Weihnachten fällig wird, steht Sparkassendirektorin Klothilde Zocke (Silvia Pfeifer) regelmäßig auf der Matte und droht den Senioren mit dem Verkauf ihrer Bleibe. Guter Rat ist teuer, um schnellstens an Geld zu kommen und Haus und Hof zu retten.

Als im Opferstock Geld fehlt und auch noch eine Bank ausgeraubt wird, statten auch Pfarrer Albert (Domenik Weber) und Polizeianwärterin Veronika Hase (Corinna Hornung) den Senioren einen Besuch ab. Richtig Fahrt nimmt das Rentnerleben auf, als die Vier unwissend dem Bankräuber Ede Steinbeisser (Jens Deschle) als Untermieter Unterschlupf gewähren, auch wenn die Putzhilfe Vladira (Christine Kullmann) dabei kein gutes Gefühl hat.

Knüppeldick trifft es August Stein, der im Kindergarten des Leiters Heinz-Udo Zocke (Jonas Rothermund) als Nikolaus auftritt, als er aufgrund einer Verwechslung des Banküberfalls bezichtigt und verprügelt wird, da der Bankräuber ebenfalls als Nikolaus verkleidet war.