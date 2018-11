Blumberg Ein Solo ohne Noten

Gemeinsam stimmte ein Gitarrenensemble zusammen mit den Musiklehrern auf die Weihnachtszeit ein und weihnachtlich ging es weiter. Viele der kurzen vorgestellten Musikstücke stammen aus dem Schulwerk, denn ein großer Teil der Musikeleven hat erst seit Schuljahresbeginn Instrumentalunterricht. Die bekannte "Ode an die Freude" gab es gleich in zwei Varianten. Einmal als Gesang mit eigener Keyboardbegleitung und dann als Interpretation für Horn. Auf eine Weihnachtshymne folgte das beschwingte "Kalinka", und dann ließ das Gitarrenensemble es schon einmal schneien.

Sicher als Gitarrensolo ohne Noten erklang fetzig und rasant ein teuflischer Traum, und dass ein Teufel ganz sicher wilde Träume hat, war bei "Devil’s dream" unüberhörbar. Immer wieder wurden die Musikschüler von ihren Lehrern mit dem Instrument oder am Klavier begleitet. So beim Gitarrenduo mit dem Lied vom betrunkenen Seemann und dem Ohrwurm "Sailing". Bei "Lady in Black" wackelte im Publikum so mancher Fuß mit , ebenso wie bei dem temperamentvoll interpretierten Klavierstück"Up". Musikalisches Feeling nach mehrjährigem Unterricht stellten fortgeschrittene Schüler vor, wie "Romanze", "Thema mit Variation" oder dem iberisch anmutenden melancholischen Adagio aus dem Concert0 "Aranjuez". Klangvoller Ausklang war "Dust in the wind" mit den Musikern des "Drähtli-Orchesters."