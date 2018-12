Blumberg-Riedöschingen. Der Sparclub Blauer Stein Riedöschingen bietet am 15. Dezember einen Christbaumverkauf mit Eventcharakter für die Familie an. In der Christbaumkultur in der Nähe des Roten Steinbruchs kann man sich den Wunschbaum aussuchen und selbst schlagen. Auf Wunsch werden die Nordmanntannen auch gefällt. Zur Stärkung bieten die Mitglieder des Sparclubs Grillwürste, Glühwein und Kinderpunsch an. Der Christbaumverkauf findet von 10.30 bis 15.30 Uhr statt. Der Anfahrtsweg ist ab dem Martinsbrunnen gegenüber dem Pfarrhaus ausgeschildert.