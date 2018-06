Aufregung im Kindergarten "Arche Noah" in Riedböhringen: In der Schulstraße vor ihrem Gelände stand plötzlich das Dreieckschild "Zollkontrolle". Doch die "Kontrolle" am Dienstag war nur ein Besuch des Zolls. Ein Beamter und eine Kollegin vom Hauptzollamt Singen standen den Kindern Rede und Antwort, teilt Kindergartenleiterin Annette Schellhammer mit. Die Maxigruppe der Vier- bis Sechsjährigen hatte sich in der letzten Zeit mit dem Thema Polizei und Zoll beschäftigt. Die beiden Besucher erklärten ihre Ausrüstung, das Zollauto und alles, was zu den Aufgaben des Zolls gehört. Die Kinder hörten interessiert zu und stellten auch Fragen, zum Schluss machte jeder noch einen Zollausweis mit Foto und Fingerabdruck. Foto: Schellhammer